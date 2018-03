MIPI Alliance breidt uit met nieuwe Automotive Working Group

PISCATAWAY, N.J.--(BUSINESS WIRE)-- 20180308 --

De MIPI Alliance, een internationale organisatie die interfacespecificaties ontwikkelt voor mobiele communicatie en aanverwante sectoren, heeft vandaag de oprichting van MIPI Automotive Working Group (AWG) aangekondigd. De werkgroep komt tegemoet aan de behoeften die binnen de auto-industrie spelen. Leden die bijdragen aan MIPI zijn welkom binnen de groep.

Gezien de toename van het aantal sensoren in de auto-industrie ter ondersteuning van passieve en actieve veiligheid, infotainment, geavanceerde stuurhulp en systemen voor autonoom rijden, is er overduidelijk behoefte aan interfacespecificaties. Voortbouwend op het succes van de MIPI Alliance Automotive Subgroup en Automotive Birds of a Feather (BoF) Group heeft de raad van bestuur van MIPI de oprichting van MIPI AWG goedgekeurd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180308005578/nl/