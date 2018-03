Netcracker voor achtste jaar op rij Leider in Magic Quadrant for Ope..

Netcracker voor achtste jaar op rij Leider in Magic Quadrant for Operations Support Systems van Gartner

Netcracker hoogst gepositioneerd in vermogen tot uitvoeren van Magic Quadrant for Operations Support Systems 2018 van Gartner

Netcracker Technology, internationaal leider in beleidsgerichte uitvoerings-, harmonisatie- en garantiesystemen voor virtuele en fysieke netwerken, hebben vandaag bekendgemaakt dat Netcracker door Gartner is gepositioneerd als Leider in het rapport “Magic Quadrant for Operations Support Systems” 2018. Dit is het achtste opeenvolgende jaar dat Netcracker is uitgeroepen tot Leider in het Magic Quadrant for Operations Support Systems.

Het Magic Quadrant beoordeelde dit jaar tien aanbieders op de markt voor besturingssystemen. Voor de vijfde keer op rij scoorde Netcracker als Leider het hoogst met zijn vermogen tot uitvoeren.

