BSA geeft opnieuw uitvoering aan Omslagstelsel

Zoetermeer, 20180308 --Michel Roumen, directeur van BSA, reageert verheugd: “Dit is voor ons een mooi en belangrijk resultaat waar we erg trots op zijn. We hebben de afgelopen acht jaar namens het ministerie van Financiën deze werkzaamheden uitgevoerd en waren ook daarvoor al uitvoerder van dit stelsel. Het feit dat de opdracht ons wederom is gegund zien wij als een erkenning voor onze ruime inhoudelijke expertise en onze grote betrokkenheid en zorgvuldigheid bij de uitvoering van gevoelige schadezaken.”Het Omslagstelsel Rijkswagenparkbeheer is ontwikkeld door het ministerie van Financiën en trad in 1993 in werking. In grote lijnen komt het stelsel neer op het omslaan van de totale schadelast van het Rijkswagenpark over de deelnemende departementen en diensten naar rato van het aantal vrijgestelde voertuigen binnen het betreffende kalenderjaar. Vanuit de bijdragen aan dit omslagstelsel worden de schade uitkeringen aan derden (wa-schade) en de cascoschaden aan de eigen dienstvoertuigen verricht. De uitvoering van het Omslagstelsel Rijkswagenpark is vanaf het begin in handen van BSA.Wij zijn een juridische dienstverlener voor ruim duizend werkgevers in diverse branches. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in de uitvoering van administraties van derden, waaronder het Instituut Asbestslachtoffers en volmachtbedrijven of verzekeraars.Wij investeren voortdurend in de professionaliteit van onze multi-disciplinaire teams en zoeken naar de beste, duurzame oplossing voor onze klant; integriteit is daarbij ons leidend principe.

Noot voor redacties