SloanLED stelt commercieel directeur aan voor internationale specifi..

SloanLED stelt commercieel directeur aan voor internationale specificatiestrategie

VENTURA, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- 20180308 --

SloanLED, al meer dan zestig jaar leider in ledtechnologie, heeft vandaag bekendgemaakt dat Daniel Bunch aantreedt als commercieel directeur van het bedrijf voor binnenlandse klanten. Bunch leidt activiteiten die SloanLED ontplooit op vlak van specificaties voor strategische merken uit de Fortune 500, opstellers van technische specificaties en grote bedrijven in signaaltechnologie. Zijn diepgaande kennis van de sector, marktsegmenten en klantcontact zijn van cruciaal belang om de activiteiten van SloanLED op vlak van specificaties naar een hoger niveau te brengen.

Met meer dan tien jaar ervaring als leidinggevende bij GE Lighting en GE Capital biedt Bunch een sterke balans tussen commerciële en operationele expertise in ledlichtsystemen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180308005745/nl/