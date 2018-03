LivaNova definitief akkoord over afstoting onderdeel voor hartritmes..

LivaNova definitief akkoord over afstoting onderdeel voor hartritmestoornistherapie

LivaNova PLC (NASDAQ:LIVN) (“LivaNova”) is definitief akkoord over de verkoop van aandelen en bedrijfsonderdelen die bij zijn franchisebedrijf voor de behandeling van hartritmestoornissen behoren. Die worden verkocht aan de MicroPort Scientific Corporation (“MicroPort”). LivaNova en MicroPort kwamen tot de koopovereenkomst conform de afspraken in de bindende intentieverklaring die 20 november 2017 is bekendgemaakt.

Het nieuws van vandaag volgt op de geslaagde afwikkeling van wettelijk vereiste inlichting en consultatie van de ondernemingsraad in Frankrijk. De voorgestelde transactie is nog afhankelijk van standaard wettelijke en andere voorwaarden. De transactie is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 rond.

