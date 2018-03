Negen teams naar finale van Shell Ocean Discovery XPRIZE ter waarde van 7 miljoen dollar

XPRIZE, wereldleider in prijsvragen die aanzetten tot oplossingen van grote humanitaire kwesties, heeft vandaag de negen finalisten bekendgemaakt die strijden om de Shell Ocean Discovery XPRIZE van 7 miljoen dollar. Deze driejarige wedstrijd daagt teams uit maritieme technologieën te ontwikkelen voor versnelde onbemande verkenningen van de oceaan met hoge beeldkwaliteit.

XPRIZE geeft iedere finalist een ‘milestone prize’ van 1 miljoen dollar voor hun baanbrekende technologieën die oceanen in kaart brengen. Hun innovatieve aanpak omvat kunstmatige intelligentie, drones, scholen van onderwaterrobots, lasers en autonome voertuigen voor onderwater en op de oceaanbodem.

