Remko Stolk Commercieel Directeur van het Jaar

NOORDWIJK, 20180309 --Het hoogtepunt van de dag is altijd de verkiezing van de Commercieel Directeur, Senior Sales Professional en Young Sales Professional van het Jaar. In die volgorde kwamen Remko Stolk, Ruben van den Burg en Sanne Noordam als winnaars uit de bus. Daarnaast was er ook voldoende tijd om te netwerken. Hier werd door de salesprofessionals volop gebruik van gemaakt.Tijdens Hét Sales Event wordt traditiegetrouw invulling gegeven aan het jaarthema van de SMA. Dit jaar staan alle bijeenkomsten in het teken van ‘Sales in een duurzame wereld’. Duurzaamheid en “groen denken” raakt steeds meer verankerd in bedrijfsprocessen en dat heeft invloed op de wijze waarop sales wordt uitgevoerd. Stefan Renkema (HAN), Regis Lemmens (Sales Cubes), Rudolph Strickwold (Stichting Hulphond), Hans Hopmans (Velyou Consultancy), Nancy Sleutel (Huthwaite International) en Jochem Klijn (Netwerken) speelden hier mooi op in tijdens hun masterclasses. Keynotespreker Sanne Wevers nam de gasten mee in haar reis naar Olympisch goud. Staand op haar “gouden balk” presenteerde zij onder andere haar “schijf van vijf” die de weg naar haar succes vormde.De ontknoping van de verkiezingen is na een maandenlang selectieproces altijd een spannend moment. De juryvoorzitters spraken mooie woorden en roemden de winnaars. Commercieel Directeur Remko Stolk liet Arjan Hakkennes (ARAG) en Ivo Pans (Medtronic) achter zich.Bij de Senior Sales Professionals won Ruben van den Burg (OAD). In de categorie Young Sales Professionals werd Sanne Noordam (SAP) tot winnaar uitgeroepen.

Noot voor redacties