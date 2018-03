Andersen Global breidt uit in het Verenigd Koninkrijk

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)-- 20180309 --

Andersen Global maakt met trots haar uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk bekend door middel van een samenwerkingsovereenkomst met een vooraanstaand belastingkantoor in Londen, genaamd RBCVAT Limited. De firma, onder leiding van Roger Bevan, is een belangrijke aanwinst voor de uitbreiding van het platform van Andersen Global in deze belangrijke markt in Europa. RBCVAT Limited zal onderdeel uitmaken van het LLP dat Andersen Global heeft gevormd in het Verenigd Koninkrijk met de Founding Partners George McCracken en James Frost.

“Het Verenigd Koninkrijk is de volgende grote stap in de groei van onze firma en ik wenste samen te werken met een kwaliteitsorganisatie die een cultuur heeft die consistent is met onze doelen”, aldus Mark Vorsatz, Global Chairman en CEO van Andersen Tax LLC. “Roger is een alumnus van Arthur Andersen en hij was de eerste toegewijde btw-aanwerving van Andersen in Europa, dus hij biedt ons een superieure firma en uitstekende individuen die onze reputatie als best-in-class onderschrijven. De toevoeging van RBCVAT Limited in combinatie met Rogers gespecialiseerde vaardigheden is enorm nuttig voor onze firma en ik kijk ernaar uit om onze uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk voort te zetten.”

RBCVAT Limited is meer dan 15 jaar geleden gesticht en is gespecialiseerd in btw-advies en consultancydiensten in heel Europa. De expertise van de firma bestaat uit de levering van bedrijfsgericht btw-advies aan multinationals, advies aan Amerikaanse bedrijven over transacties binnen Europa, leveringsketens en btw-planning, ondersteuning van Amerikaanse bedrijven met hun btw-registraties en -aangiftes en voorziening van aantrekkelijke btw-opleidingspakketten.

“De cultuur van onze firma richt zich op het leveren van ongeëvenaarde aandacht voor details en uitstekende naadloze service aan onze klanten. We passen onze aanpak aan hun behoeften aan en we blijven in alle Europese landen de best-in-class leverancier van btw-diensten voor onze klanten. De samenwerking met Andersen Global sluit naadloos aan bij de diensten die we leveren en we kijken ernaar uit om nog beter te voldoen aan de steeds ingewikkeldere en internationale behoeftes van onze klanten”, aldus nog Roger.

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke, aangesloten bedrijven met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 2500 professionals en is aanwezig op meer dan 87 locaties via aangesloten en samenwerkende kantoren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180308006435/nl/