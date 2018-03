Exact veruit het populairste boekhoudpakket bij succesvolle bedrijven

GRONINGEN, 20180309 --Verder komt in het onderzoek naar voren dat 95 procent van de succesvolle bedrijven beschikt over een boekhoudpakket. Onder bedrijven met meer dan 25 medewerkers is dit zelfs honderd procent. Appwatching onderzocht ook welk CRM systeem het populairst is onder deze bedrijven. Uit het resultaat blijkt dat, in tegenstelling tot het gebruik van de boekhoudprogramma’s, het CRM-gebruik veel gevarieerder is. Wat verder opvalt, is dat de meeste bedrijven (14,6 procent) hun eigen CRM maken. Vooral onder de bedrijven met meer dan 25 medewerkers is dit het geval: 16,7 procent. Onder deze bedrijven bleken verder Salesforce (20,8 procent) en Hubspot (12,5 procent) veelgebruikt.Ook een online CRM systeem wordt veel gebruikt door de succesvolle bedrijven. Negen van de tien beschikt over een CRM systeem. “Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat het gebruik van een cloudsoftware tegenwoordig gemeengoed is. Zonder een online boekhoudpakket en CRM systeem kun je geen sterke groei realiseren”, licht Steven Houkes, hoofdonderzoeker van Appwatching, toe.Appwatching is een online platform waar je als ondernemer alles komt te weten over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van business apps. Wij geloven dat jij met de nieuwste generatie apps alles uit je business haalt. Om goed op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt op gebied van bedrijfssoftware is Appwatching de site die jou hierin ondersteunt.

