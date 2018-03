Cirkel van Integratie, een verrijking voor onze samenleving

RODEN, 20180307 --Deze uitspraken zijn gebaseerd op het succes van het Canadese concept ‘Group of Five’ en op de persoonlijke ervaring met de opvang van vluchtelingen zonder status van Marian Stoppelenburg en Jan van Bon uit Roden. Zij stellen daarom voor een pilot te starten met een Cirkel van Integratie in diverse gemeenten.Landelijke invoering van de Cirkel van Integratie in Nederland creëert naast de huidige opvang door de overheid een legale manier voor particulieren om vluchtelingen te helpen. Dat die behoefte volop bestaat, blijkt uit reacties op de publicaties over de jonge Afghaanse vluchteling die bij Marian en Jan woont sinds september 2017, toen uitzetting voor hem dreigde. Overal in het land blijken betrokken burgers zich te ontfermen over vluchtelingen die tussen wal en schip belanden door langlopende asielprocedures.De Cirkel van Integratie pakt het onzichtbare probleem aan van de illegale vluchtelingen in ons land. De beoogde opvang door particulieren leidt bovendien tot besparingen op kosten van advocaten, rechters, artsen, psychologen, medewerkers van IND, COA, DT&V en politie. Het belangrijkste voordeel van deze aanpak echter betreft de tweezijdige, geografisch verspreide integratie. Een Cirkel zorgt voor een verrijking van het leven, zowel van de vluchtelingen als van de betrokken Nederlanders en hun sociale netwerken.

