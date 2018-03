TIP Trailer Services publiceert jaarrapport 2017

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)-- 20180309 --

TIP Trailer Services publiceert op 9 maart 2018 zijn jaarrapport van 2017. In een brief aan stakeholders besteedde CEO Bob Fast aandacht aan de sterke onderliggende resultaten in opkomende markten, maar ook aan het vijftigjarige jubileum van het bedrijf.

“We hadden wederom een jaar waarin we goed presteerden en onze omzet met 19 procent hebben doen toenemen, waarmee we onze doelstelling van 500 miljoen euro hebben behaald. We slaagden erin onze schaalgrootte te benutten om contributiemarge en EBITDA-marge te verbeteren met respectievelijk 3 en 5 procent. Onze operationele winst nam toe met 32 procent. We behouden klanten en blijven nieuwe werven en verbeteren tegelijkertijd onze operationele uitvoering.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180309005577/nl/