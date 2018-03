Panasonic Museum ceremonieel geopend

Panasonic Corporation heeft 7 maart de opening van het Panasonic Museum in Kadoma in Osaka gevierd. Op dezelfde dag in 1918 werd het bedrijf opgericht als Matsushita Electric Housewares Manufacturing Work door de legendarische directeur Konosuke Matsushita. De openingsceremonie werd gevierd op het terrein van het Konosuke Matsushita Museum in de aanwezigheid veertig personen, onder wie de burgemeesters van Kadoma en de naburige stad Moriguchi, medewerkers en leidinggevenden van het bedrijf.

Het Panasonic Museum bestaat uit het Konosuke Matsushita Museum, de zaal van Vernuft in Productie, en de Sakura Hiroba, een tuin met rijen kersenbomen (sakura) die in 2006 werd geopend. Naast de Sakura Hiroba ligt het vroegere huis van de heer Matsushita. Panasonic overweegt dit huis in de toekomst beperkt open te stellen voor het publiek.

