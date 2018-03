Waterstofconversieproject bij STEG-aardgascentrale in Nederland

MHPS neemt deel aan het waterstofconversieproject bij de STEG-energiecentrale voor aardgas in Nederland

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) ondersteunt het Carbon-Free Gas Power-project voor de Magnum-energiecentrale van Nuon in Groningen, dat onder leiding staat van Nuon/Vattenfall, Statoil en de Gasunie. MHPS, dat de gasturbine geproduceerd heeft die operatief is bij de Nuon/Vattenfall Magnum stoom- en gascentrale (STEG), heeft een lange geschiedenis in het ontwikkelen van speciale brandstoffen, zoals synthetische brandstoffen of hoogovengas, voor de gasturbines. MHPS zal deze expertise gebruiken voor het onderzoeken van de technische haalbaarheid van H2-verbranding.

Het Carbon-Free Gas Power-project heeft als doel om een van de drie 440 MW STEG-energiecentrales in 2023 naar waterstof omgezet te hebben. Nuon/Vattenfall, Statoil en de Gasunie hebben een contract afgesloten met MHPS om gezamenlijk te onderzoeken of het mogelijkheid is om waterstof te gebruiken voor het genereren van elektriciteit in de Nuon/Vattenfall Magnum-energiecentrale, als het eerste innovatieve STEG-project ter wereld. Een STEG kan tot 1,3 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten en het verbranden van waterstof kan deze uitstoot aanzienlijk verlagen.

Met behulp van dit project wil Statoil zich richten op de productie van waterstof door Noors aardgas om te zetten in waterstof en koolstofdioxide. De koolstofdioxide zal in ondergrondse faciliteiten voor de kust van Noorwegen worden opgeslagen, zodat een koolstofneutrale productie mogelijk is. De Gasunie doet onderzoek naar het transport en de opslag van waterstof bij de Magnum-energiecentrale.

“Om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, moet de CO2-uitstoot van de energiesector in Nederland in 2030, ten opzichte van 1990, met 55% tot 75% verlaagd zijn. Door waterstof in plaats van aardgas te gebruiken kan er een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het bereiken van deze doelstelling”, aldus Alexander van Ofwegen, directeur van het bedrijfsonderdeel Warmte Nederland bij Vattenfall en verantwoordelijk voor de Nuon/Vattenfall Magnum-energiecentrale. “We zijn daarom bijzonder verheugd dat MHPS door middel van hun expertise een bijdrage zullen leveren. Het bedrijf heeft een belangrijke rol gespeeld in de bouw van de Magnum-energiecentrale en is daarom een vertrouwde technologische leverancier in deze volgende stap voor Magnum.”

