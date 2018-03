Andersen Global breidt in Duitsland verder uit met kantoor in Berlijn

Andersen Global zet uitbreiding in Duitsland voort met kantoor in Berlijn

Andersen Global zet de uitbreiding in Duitsland voort met de opening van een nieuw kantoor in Berlijn, dat effectief 1 maart 2018 onderdeel wordt van het bestaande Andersen Tax & Legal-team in Duitsland. Het kantoor in Berlijn wordt de zesde locatie van Andersen Tax & Legal in Duitsland en brengt het totaal op meer dan 60 professionals in de kantoren van Berlijn, Düsseldorf, Frankfurt, Keulen, Leipzig, en Merzig.

Het team in Berlijn staat onder leiding van de advocaten Philipp Zschaler en Dr. Moritz Brocker, die voorheen werkzaam zijn geweest bij BDO Legal. Moritz Brocker werkt in bedrijfsrecht en is gespecialiseerd in M&A-transacties en risicokapitaalinvesteringen. Philipp Zschaler is gespecialiseerd in onroerend goed en faillissementswetgeving. De focus van het team in Berlijn zal op de lokale dynamische groeigebieden liggen van bedrijven/M&A, inclusief startups, risicokapitaal en onroerend goed.

“We kijken uit naar deze nieuwe kans in onze professionele carrière”, zeiden Moritz en Philipp. “Voor ons is het zeer indrukwekkend om te kunnen ervaren hoe nauw de individuele aangesloten firma’s van Andersen Global samenwerken bij het adviseren van hun internationale klanten. Voor onze klanten in de startup-sector is dit een belangrijke factor die zorgt voor extra toegevoegde waarde.”

Stefan Kraus en Alessio Rossi, co-managing partners van Andersen Tax & Legal in Duitsland, verwelkomen de nieuwe collega’s in Berlijn. “Philipp, Moritz, en de andere leden van het team zijn experts, die uitstekende contacten in hun respectievelijke expertisegebied hebben. Dit team geeft ons de mogelijkheden om onze nationale en internationale klanten te helpen op het gebied van risicokapitaal en onroerend goed, en ze de beste expertise te kunnen bieden.”

Mark Vorsatz, Global Chairman en Andersen Tax LLC CEO, voegde hieraan toe: “Gezien het belang van de Duitse economie, is de doorlopende en strategische groei van Andersen Tax & Legal binnen deze markt van groot belang voor Andersen Global.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke, aangesloten bedrijven met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 2500 professionals en heeft een aanwezigheid in meer dan 88 locaties via aangesloten kantoren en samenwerkende kantoren.

