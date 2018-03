Verklaring Elliott Advisors (UK) Limited inzake Telecom Italia

Ter aanvulling op onze verklaring van 6 maart, benadrukt Elliot Advisors (UK) Limited (Elliott) alle informatie met betrekking tot zijn bezittingen en aandelen in Telecom Italia publiekelijk bekend te maken indien de Italiaanse wet dit vereist.

