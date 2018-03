De succesvolle winkelketen NORMAL komt naar Nederland

NORMAL, dat heel normale producten verkoopt voor heel abnormale prijzen, is in slechts vijf jaar uitgegroeid tot een keten met meer dan 100 winkels in Scandinavië. Nu breidt het bedrijf uit naar Nederland, met een winkel in Utrecht.

Debuut met winkel in Utrecht

De eerste Nederlandse NORMAL-winkel opent zijn deuren in Hoog Catharijne, Utrecht op 5 mei 2018. Het is geen toeval dat de eerste winkel in Utrecht wordt gevestigd. ”Zowel Hoog Catharijne als de stad met haar bruisende studentenleven zijn erg interessant voor ons en vormen een heel natuurlijke basis voor ons in Nederland”, zegt Torben Mouritsen, managing director van NORMAL. ”Als toonaangevend winkelcentrum in Nederland is Hoog Catharijne erg verheugd om de eerste NORMAL-winkel in ons land te kunnen verwelkomen”, zegt Sarah Vehmeijer, Shopping Center Director Hoog Catharijne.

Het Deense management ziet veel kansen in Nederland en kijkt ernaar uit om het concept ook buiten Scandinavië te proberen. Nederland stond hoog op onze lijst, omdat we overtuigd zijn van de potentie in dat land. De komende maanden gaat het bedrijf aan de slag om alle zaken rond personeel, ruimtes en marketing op orde te brengen”, zegt Torben Mouritsen.

– ”We verheugen ons erop onze deuren in Utrecht te openen en ons concept in Nederland te introduceren. Bij NORMAL kun je gegarandeerd slagen voor een goede prijs en ik weet zeker dat Nederlanders dat ook waarderen. Sommige mensen kennen ons concept wellicht uit Denemarken, Noorwegen of Zweden. Wij spraken bijvoorbeeld met enthousiaste Nederlanders die onze winkels in Kopenhagen bezochten, vertelt Torben Mouritsen, managing director bij NORMAL.

Een concept zonder prijsverhogende tussenschakel

NORMAL onderscheidt zich van andere detailhandelketens door heel normale artikelen voor heel normale mensen te verkopen, maar dan goedkoper.

– ”Wij verkopen merkartikelen op het gebied van huishoudartikelen, persoonlijke verzorging en een hele reeks basisartikelen, die veel mensen al kennen en gebruiken in de badkamer, keuken en voor het schoonmaken, zoals L’Oreal, Gillette, Colgate en Ajax. We kunnen die producten vaak 30-50 procent onder de marktprijs verkopen”, legt Torben Mouritsen, managing director bij NORMAL uit.

NORMAL is in staat om te concurreren met significant lagere prijzen voor merkartikelen, omdat de winkelketen de producten importeert van distributeurs door de hele EU. Het koopt gewoon daar in, waar de producten het goedkoopst zijn en vermijdt tegelijkertijd de prijsverhogende tussenschakel.

Een leuke en interessante shopervaring

NORMAL is echter veel meer dan vaste lage prijzen voor merkartikelen die je dagelijks gebruikt. Het is ook een bijzondere en interessante shopervaring met voortdurend nieuwe artikelen. Je vindt er bijvoorbeeld merken, die je normaal gesproken alleen in het buitenland tegenkomt. Dat kan frisdrank zijn die je kent van Amerikaanse tv-series, maar ook de chocoladereep die je de afgelopen vakantie zo lekker vond.

– ”Ons doel is om jou als klant bij elk bezoek aan onze winkel een unieke ervaring te bezorgen. Daarom krijgen we, naast het vaste assortiment, voortdurend nieuwe artikelen binnen, die het interessant en leuk maken om elke keer weer op ontdekking te gaan”, gaat Torben Mouritsen verder.

NORMALs communicatie onderscheidt zich ook van de werkwijze, die veelal wordt gehanteerd binnen de detailhandel. In plaats van de consument te vertellen dat het heel bijzonder is om bij NORMAL te kopen, speelt het concept onder verwijzing naar de naam op een humoristische manier met het normale karakter. Het is ten slotte heel normaal om normaal te zijn.

Enorm openingsfeest in Hoog Catharijne

NORMAL opent pas in de zomer in Hoog Catharijne in Utrecht. Dit wordt gevierd wordt een enorm openingsfeest, zoals dat bij alle openingen van NORMAL traditie is. De klanten kunnen uitkijken naar veel goodiebags, wedstrijden en niet te vergeten de beste, zelfgemaakte soep ter wereld.

– ”Wij kijken er naar uit om de klanten erg goede deals aan te bieden, waarbij ze merkartikelen kunnen kopen voor vaste lage prijzen. We zijn aanwezig geweest bij winkelopeningen in Denemarken, Noorwegen en Zweden en zijn vaak overweldigd door de vele positieve reacties van blije klanten. Het wordt geweldig interessant om te zien hoe Nederlanders het NORMAL-concept ontvangen”, zegt Torben Mouritsen.

Feiten:

NORMAL koopt merkartikelen in de gehele EU, op de plek waar deze artikelen het goedkoopst zijn.

Onder deze artikelen vind je persoonlijke verzorgingsproducten, huishoudproducten, cosmetica, dierenvoer, schrijfartikelen, health foods, drinken etc. Het aanbod omvat meer dan 2.500 artikelnummers. We hebben heeft altijd een groot vast assortiment, dat bovendien voortdurend wordt aangevuld met nieuwe merkartikelen.

NORMAL opende haar eerste Deense winkel in april 2013.

Op dit moment bestaat de keten uit meer dan 100 winkels in Scandinavië.

De keten verwacht de komende jaren meer winkels te openen in Nederland.

Achter NORMAL staan onder andere de oprichter van de Deense webshop wupti.com, Torben Mouritsen, en de eigenaar van Bestseller, Anders Holch Povlsen.

Volg NORMALs Nederlandse website voor nadere informatie over het openingsfeest: www.normal.nl

