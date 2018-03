QNB Group vraagt goedkeuring voor verhoging limiet niet-Qatarese aan..

QNB Group vraagt goedkeuring voor verhoging limiet niet-Qatarese aandeelhouders naar 49 procent

QNB Group raadt de buitengewone aandeelhoudersvergadering aan in te stemmen met een verhoging van de limiet voor niet-Qatarese aandeelhouders van 25 naar 49 procent. Dit is conform de bepalingen van Wet No. 9 van 2014 op investeringen met niet-Qatarees kapitaal, en afhankelijk van goedkeuring door de relevante autoriteiten.

QNB Group Head office in Doha, Qatar (Photo: AETOSWire)

De buitengewone aandeelhoudersvergadering wordt bijeengeroepen voor een uiteenzetting en de goedkeuring van het voorgestelde amendement op de statuten van QNB Group. Daarvoor wordt een nieuw agendapunt toegevoegd, nadat geldige wettelijke goedkeuring is verkregen.

