UBS Asset Management lanceert nieuw platform voor bankadviesdiensten

UBS Asset Management lanceert nieuw revolutionair platform voor bankadviesdiensten

LONDEN--(BUSINESS WIRE)-- 20180313 --

UBS Asset Management heeft vandaag de lancering bekendgemaakt van UBS Partner, een white-label technologieoplossing die een ingrijpende verandering zal teweegbrengen in het adviesproces en in de service die door banken aan hun cliënten wordt geleverd.

UBS Partner, onderdeel van de oplossing UBS Platform Solutions, analyseert portfolio's van cliënten dagelijks, en evalueert individuele portfolio's aan de hand van corresponderende risicoprofielen, belangrijke criteria voor de kwaliteit van instrumenten en beleggingsdoelstellingen. Door vast te stellen welke cliënten hun persoonlijke financiële doelstellingen dreigen te missen, kan UBS Partner praktische beleggingsopties op maat aanbieden om hen weer op koers te helpen.

Ulrich Körner, President van UBS Asset Management, merkt op: “Banken hebben tegenwoordig te maken met aanzienlijke uitdagingen om te kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van cliënten en de vereisten in het steeds complexere regulatieve landschap. Om beter de weg te kunnen vinden binnen deze omgeving, hebben we technologieën en processen die binnen UBS worden gebruikt genomen en geschaald om banken in staat te stellen de wijze waarop zij en hun adviseurs met cliënten werken te transformeren.”

Thomas Stokes, hoofd van UBS Partner, zegt: “In de kern is UBS Partner een door technologie geleide, uiterst schaalbare, modulaire oplossing die is ontworpen om eenvoudig te kunnen worden geïntegreerd in bestaande systemen van banken. Door middel van UBS Partner hopen we bankadviseurs tijd te besparen zodat ze zich kunnen concentreren op het verbeteren van de services die ze bieden aan bestaande cliënten, en om hun cliëntenbestand uit te breiden.

William Kennedy, hoofd van Client Coverage bij UBS Asset Management, zegt: “We zijn heel enthousiast over het feit dat we wereldwijd toegang kunnen bieden tot UBS Partner, een immens krachtige oplossing die banken in staat stelt het gesprek met hun adviescliënten verder te concentreren op hun beleggingsdoelstellingen. Volgens ons is dit het eerste platform in zijn soort, en het verheugt ons zeer dat we nu al samenwerken van Banca Generali om USB Partner in de nabije toekomst te kunnen uitrollen bij hun cliëntadviseurs.”

