Bank of America Corporation heeft een definitieve proxyverklaring

CHARLOTTE, N.C.--(BUSINESS WIRE)-- 20180313 --

Bank of America Corporation (de “Onderneming”) heeft op 12 maart 2018 bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de “SEC”) een definitieve proxyverklaring op Schema 14A (de “Proxyverklaring”) gedeponeerd met betrekking tot een speciale aandeelhoudersvergadering 2018 (de “Jaarvergadering 2018”) die op 25 april 2018 zal plaatsvinden.

De agenda voor de Jaarvergadering 2018 is als volgt:

Verkiezen van 15 bestuurders zoals vermeld in de proxyverklaring

Een voorstel om de compensatie van het uitvoerend bestuur van de Onderneming goed te keuren (adviserend, vrijblijvend, “Say on Pay”-resolutie)

Een voorstel tot het ratificeren van de benoeming van het geregistreerde, onafhankelijke, openbare accountantskantoor van de Onderneming voor het jaar 2018.

Een aandeelhouder voorstel, als het correct wordt gepresenteerd tijdens de Jaarvergadering 2018

Eventuele andere kwesties die mogelijk tijdens de Jaarvergadering 2018 ter sprake zouden kunnen komen

Bovendien heeft de Onderneming op 12 maart 2018 een extra definitief proxyverzoek bij de SEC gedeponeerd.

De Bank of America Corporation stelt alle SEC-deponeringen beschikbaar via haar website: http://investor.bankofamerica.com/phoenix.zhtml?c=71595&p=irol-irhome.

De SEC onderhoudt een website met rapporten, proxyverklaringen en andere informatie betreffende uitgevende instellingen die elektronisch documenten bij de SEC deponeren. Deze materialen kunnen elektronisch worden verkregen via de website van SEC op http://www.sec.gov.

