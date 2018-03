Jumbo Supermarkten selecteert Quintiq voor optimalisatie van complex..

Jumbo Supermarkten selecteert Quintiq voor optimalisatie van complexe supply chain

Quintiq, onderdeel van Dassault Systèmes en internationaal toonaangevend in supply chain planning and optimization (SCP&O), maakt bekend dat het is geselecteerd om de supply chain van Jumbo Supermarkten met de Quintiq software verder te optimaliseren. Als snelst groeiende supermarktketen in Nederland is het de missie van Jumbo om altijd de beste service en producten te leveren tegen de laagste prijs, en zo elke dag de verwachtingen van klanten te overtreffen.

Deze missie zal in de toekomst worden ondersteund door de optimalisatietechnologie van Quintiq. De oplossing van Quintiq gaat op efficiënte wijze de Jumbo transport- en magazijncapaciteit plannen. De Jumbo Supply Chain bestaat uit 10 distributiecentra, bijna 600 winkels en c.a.500 trucks, zowel in eigendom als gecharterd. De planning omvat winkeldistributie, home delivery, de logistiek tussen de distributiecentra, inbound transport en retourstromen voor alle kanalen. Dankzij een planningsoplossing dat integreert met bestaande systemen verkrijgt Jumbo volledige transparantie over de supply chain.

"We hebben de juiste technologiepartner gevonden om onze supply chain nog klantgerichter te plannen en te besturen,” aldus Karel de Jong, Directeur Supply Chain. “Dit vanuit een integraal keten perspectief, vraaggestuurd en geoptimaliseerd op basis van Jumbo business goals en constraints. "

Er komt een hele reeks vereisten en voorwaarden kijken bij supply chain planning. De oplossing van Quintiq is krachtig genoeg om daarmee rekening te houden en tegelijkertijd te voldoen aan KPI's als leveringsprestaties, kostenbesparingen en flexibiliteit. De planningsvoorwaarden van Jumbo betreffen onder meer de openingstijden van winkels, specifieke tijdschema's voor leveringen, het aantal medewerkers en diensten, en compartimenten met verschillende temperaturen in voertuigen. De oplossing houdt ook rekening met reglementaire beperkingen, zoals restricties bij het transport van versproducten, evenals met wettelijke regelingen betreffende de rust- en rijtijdenwet van de chauffeurs. Met de geoptimaliseerde planning van Quintiq kan Jumbo duurzamer opereren met als gevolg een lagere CO₂ uitstoot.

De software van Quintiq wordt gebruikt voor Jumbo’s logistieke planning op tactisch, operationeel en executieniveau. Met behulp van tactische planning die gebaseerd is op scenario’s, kan Jumbo mogelijke opties evalueren aan de hand van specifieke KPI's. Voor de operationele planning houdt Quintiq rekening met het meest recente ordervolume en de resourcecapaciteit om zo een geoptimaliseerde planning tot één week vooruit te maken. Op de dag van uitvoering zorgt de oplossing voor efficiënte goederenstromen op basis van orders en wordt ondersteuning geboden aan planners bij het effectief managen van verstoringen. Het laatste wordt mogelijk gemaakt door real-time inzicht in de uitvoering, dat transparantie biedt in zowel eigen als gecharterde resources in termen van voortgang van de rit, verkeersituaties en belemmeringen.

"De grote, complexe supply chain van Jumbo groeit snel. Geoptimaliseerde planning is cruciaal om het volledige potentieel te bereiken," zegt Rob van Egmond, CEO bij Quintiq. "Daar komt Quintiq in actie. We kunnen real-time inzichten leveren die Jumbo helpen snel de juiste logistieke beslissingen te nemen. Zo kan Jumbo de beschikbaarheid van haar producten verbeteren en de klanttevredenheid verhogen."

Over Jumbo Supermarkten

Jumbo telt momenteel ruim 580 winkels, waaronder drie Foodmarkten. Ook zijn er 390 Pick Up Points waar klanten hun online bestellingen kunnen ophalen en bezorgt de supermarktketen boodschappen aan huis. In alle winkels én online wordt de unieke Jumbo formule gevoerd (beste service + grootste assortiment x laagste prijs) en kunnen klanten vertrouwen op de 7 Zekerheden. Door de klant altijd centraal te zetten, is het familiebedrijf één van de best gewaardeerde supermarktketens. Niet voor niets is Jumbo al zestien keer door GfK uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Door de overname van Super de Boer in 2009 en C1000 in 2012 is Jumbo uitgegroeid tot het tweede supermarktbedrijf van het land. Bovendien heeft Jumbo begin 2016 de foodserviceformule La Place overgenomen. In het nieuwe gemakswinkelconcept Jumbo City combineert het concern elementen van de reguliere Jumbo winkels, Foodmarkt én van restaurantketen La Place op het gebied van lekker en dagvers eten en drinken uit eigen keuken en bakkerij voor het ontbijt, de lunch en avondeten. Voor meer informatie zie www.jumbo.com.

Over Quintiq

Elk bedrijf kent zijn eigen supply chain planningspuzzels. Sommige puzzels zijn groot, andere zijn complex en weer andere lijken onmogelijk op te lossen. Sinds 1997 lost Quintiq elk van deze puzzels op met één enkele softwareoplossing voor supply chain planning en optimalisatie. Vandaag de dag vertrouwen de meest vooraanstaande bedrijven ter wereld op de software van Quintiq bij het plannen en optimaliseren van personeel, logistiek en productie. Quintiq maakt deel uit van Dassault Systèmes (Euronext Parijs: #13065, DSY.PA). Het bedrijf heeft een hoofdkantoor in Nederland en in de Verenigde Staten, en vestigingen over de hele wereld.

Meer informatie vindt u op quintiq.com, of volg Quintiq op Twitter, Facebook, LinkedIn en YouTube.

