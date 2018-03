Hilton breidt uit in Frankrijk met gerichte service

CANNES, Frankrijk & MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)-- 20180313 --

Hilton (NYSE: HLT) blijft uitbreiden in het middensegment van Frankrijk met twee nieuwe hotels. Deze stap volgt op de lancering van zijn merken voor gerichte service, Hilton Garden Inn en Hampton by Hilton, in Frankrijk, zoals aangekondigd op de conferentie MIPIM in Cannes.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: http://www.businesswire.com/news/home/20180313005724/nl/

Hilton Garden Inn Massy (Photo: Business Wire)

Hilton heeft de handtekening gezet onder de opening van een Hilton Garden Inn in de Parijse voorstad Massy een Hampton by Hilton in de buurt van Toulouse Airport. Dit gebeurt via een franchiseovereenkomst met respectievelijk Naos Hôtel Groupe and NT Hotel Gallery.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180313005724/nl/