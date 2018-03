The Engaged Database (TED), een vergelijkingssysteem voor bevindinge..

The Engaged Database (TED), een vergelijkingssysteem voor bevindingen in geanonimiseerde audits, gesorteerd naar categorieën van de EMA

The Engaged Database (TED) geeft mensen de mogelijkheid resultaten van hun eigen GMP-audit te vergelijken met een groot aantal andere audits, gesorteerd naar categorieën, subcategorieën en criteria voor classificaties die het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) hanteert. De gegevens zijn volledig geanonimiseerd met behulp van een nummer voor iedere audit, waardoor de identiteit van de auditor en geauditeerde afgeschermd blijft.

TED geeft informatie over bevindingen in audits, die worden afgezet tegen vergelijkbare auditresultaten die al in de database staan. Het verslag geeft ook het percentage weer van auditrapporten met waarnemingen in de desbetreffende categorie. Daarnaast geeft de database een gemiddelde index voor nakoming, ingedeeld naar de ernst van waargenomen feiten. Filters per klinisch-wetenschappelijke fase, geografische locatie of specifieke waarnemingen geven de mogelijkheid het vergelijkingsmateriaal nog verder te personaliseren.

