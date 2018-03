ERYTECH geeft zakelijke update en presenteert jaarcijfers 2017

LYON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)-- 20180313 --

ERYTECH Pharma (Euronext Paris: ERYP – Nasdaq: ERYP), een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen van zeldzame kankervormen ontwikkelt door de inkapseling van medicijnen in rode bloedcellen, heeft vandaag een zakelijke update gegeven en zijn financiële cijfers bekendgemaakt voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017.

“2017 was een jaar vol verandering voor ERYTECH, dat een aantal belangrijke doelstellingen behaalde op klinisch, wettelijk en financieel vlak”, zei Gil Beyen, bestuursvoorzitter en CEO van ERYTECH. “We zijn enorm tevreden met de positieve resultaten van ons fase 2b-onderzoek naar eryaspase als tweedelijns behandeling van uitgezaaide alvleesklierkanker, de geslaagde financieringsactiviteiten waarmee we bruto circa 226 miljoen dollar hebben opgehaald en onze dubbele beursnotering aan Nasdaq en Euronext Paris.”

