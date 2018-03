Ruim driekwart Nederlandse bevolking wil verbod op bijengif

Meer dan driekwart Nederlandse bevolking wil een verbod op bijengif

· Jan Terlouw

· Irene van Lippe‐Biesterfeld

· Frits Bolkestein

· Waldemar Torenstra

· Prof. dr. Rien Aerst Professor of Systems Ecology, Vrije Universiteit Amsterdam

· Prof. dr. Frank Berendse Professor of Nature Conservation and Plant Ecology, Wageningen University and Chairman Heimans en Thijsse Stichting

· Prof. dr. ir. Edith Lammerts van Bueren, hoogleraar Biologische Plantenveredeling, Wageningen University

· Volkert Engelsman, nr 1 Duurzame Top 100, CEO Eosta

· Prof. Dr. Ing. Jan Willem Erisman, professor Integrated Nitrogen Studies,VU Amsterdam

· Prof. dr. John Grin, hoogleraar systeeminnovaties, Universiteit van Amsterdam

· Prof. dr. Hans de Kroon Professor of Plant Ecology, Professor of Plant Ecology and Director Institute for Water and Wetland Research, Radboud University Nijmegen

· Willem Lageweg, bestuurder en transitieversneller

· Prof. dr. Jeroen P. van der Sluijs Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Utrecht en hoogleraar bij de Universiteit Bergen, Noorwegen

· Prof. dr. Geert de Snoo Professor of Conservation Biology, University Leiden

·Prof. dr. Ir.Paul Struik, hoogleraar Gewasfysiologie, Wageningen University.

· Prof. dr. Louise Vet, Director NIOO‐KNAW and Professor of Evolutionary Ecology, Wageningen University

· BD imkers

· Bee heroes

· Bij bewust Betuwe

· Biodivers

· Cruijdthoeck

· De Bolderik

· De Natuur en Milieufederaties

· De Vlinderstichting

· Eco ontwerp advies en hoveniersbedrijf: Vlinder er Bij

· Faunawatch

· FLORON

· Greenpeace

· Groene Cirkel Bijenlandschap

· IVN

· KNNV

· LandschappenNL

· NatuurCollege

· Natuurmonumenten

· RAVON

· Tuinen van West

· Urgenda

· Vakgroep Wilde Weelde

· Vogelbescherming Nederland

· WECF Nederland

· Zoogdiervereniging

Den Haag, 20180313 --Een volledig verbod wordt momenteel besproken in de Europese Unie en kan al op 22 maart in stemming worden gebracht. Het verbod is een voorstel van de Europese Commissie en wordt door verschillende landen gesteund, waaronder Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Kroatië, Slovenië, Luxemburg en Malta. In 2013 heeft Nederland een gedeeltelijk verbod gesteund, maar minister Schouten heeft zich nog niet willen vastleggen aan een volledig verbod op gebruik in de buitenteelt.Met een virale petitie, die in één week 65.000 keer ondertekend werd, voeren burgers de druk op de minister op. Voormalig ministers Jan Terlouw en Frits Bolkestein, prinses Irene, en een groot aantal prominente wetenschappers sloten zich ook aan bij de campagne. Minister Schouten zal de petitie op woensdag om 14:15 in ontvangst nemen, voor de ingang van de Tweede Kamer.Vorige maand bevestigde de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) dat neonicotinoïden een gevaar vormen voor bijen , en het Europees Parlement nam een motie aan ten gunste van een verbod op alle deze pesticiden die schadelijk zijn voor bijen.“Wetenschappers, imkers, en 79% van de Nederlandse bevolking zijn het eens: het is hoog tijd om de bijen te redden! Nederland steunde in 2013 al een gedeeltelijk verbod, nu moet minister Schouten de volgende stap zetten en zich inzetten voor een volledig verbod met onmiddellijke ingang.”“Het is code rood voor de bijen -- minister Schouten noemt zichzelf de bijenkoningin van Nederland, ze moet zich nu hard maken voor een Europees verbod op bijengif. Bijen en burgers rekenen op haar!”Je kunt de petitie die op de burgerpetitiewebsite van Avaaz werd opgestart hier vinden.De volgende prominente Nederlanders ondersteunen de petitie.

