Subsidiepotjes vaak onvoldoende benut

GRONINGEN, 20180314 --Subsidieregelingen en fondsen worden over het algemeen onvoldoende benut. Dit blijkt uit een onderzoek van Fondswervingonline onder 2000 door haar onderzochte en opgenomen subsidies en fondsen Over het algemeen blijkt men niet te weten dat deze subsidies of fondsen bestaan. Ook is er veelal onvoldoende tijd en de kennis aanwezig om een professionele subsidieaanvraag op te stellen.Fondswervingonline brengt hier met de introductie van een nieuw ontwikkelde digitale subsidietool verandering in.Fondswervingonline heeft aan de hand van succesvolle subsidieaanvragen gekeken waaruit een goede subsidieaanvraag moet bestaan.Aan de hand van deze informatie hebben ze een digitale subsidieadviseur gebouwd. Deze maakt het voor iedereen mogelijk om de juiste subsidiepotjes te vinden én een goede subsidieaanvraag in te dienen. Zelfs wanneer je geen verstand aan hebt van het aanvragen van subsidies en fondsen.Bovendien geeft de digitale subsidieadviseur, net als een echte adviseur, je een seintje wanneer er een nieuwe regeling zijn bijgekomen die interessant voor je kunnen zijn.Via de digitale subsidieadviseur van Fondswervingonline kun je aangeven voor welke activiteiten je funding zoekt. Dit kunnen specifieke projecten op je werkgebied zijn, maar ook algemenere projecten.Hierna worden automatisch uit een databank met meer dan 2000 actuele subsidies en fondsen de regelingen geselecteerd die interessant kunnen zijn voor je organisatie of project.Via een aantal overzichtelijke stappen maakt de digitale subsidieadviseur vervolgens automatisch een subsidieaanvraagpakket voor je klaar.Dit aanvraagpakket bevat alle documenten die je over het algemeen nodig hebt voor een subsidieaanvraag, zoals een kant en klaar projectplan, een begroting, en een begeleidende brief voor de subsidieverstrekker.Ook kan de digitale subsidieadviseur voor je bijgehouden wat de status van elke subsidieaanvraag is, welke aanvragen er zijn gehonoreerd, welke correspondentie er is geweest met subsidieverstrekkers en fondsen, en welke notities er zijn gemaakt.Fondswervingonline is een voormalige Sprout Challenger en is het snelstgroeiende platform op het gebieden van het vinden en aanvragen van subsidies en fondsen. Initiatiefnemer van Fondswervingonline is Jaap Burgstra.Het platform verstrekt actuele informatie over meer dan 2000 subsidies en fondsen en helpt je bij het vinden en aanvragen van subsidies die voor je organisatie of project. De komende tijd zal het aantal opgenomen regelingen fors worden uitgebreid.Als eerste in Nederland lanceert Fondswervingonline een digitale subsidieadviseur. Deze maakt het mogelijk zonder ervaring een complete subsidieaanvraag voor je project aan te maken, incl. een projectplan, begroting en een begeleidende brief.

