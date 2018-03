Nederlandse innovators starten energiebedrijf voor ondernemers

's-HERTOGENBOSCH, 20180314 --Het nieuwe energiebedrijf, Gulf Gas + Power, is opgericht door Michel Koornstra (Managing Director), Robin van Klaveren (Operations Director) en Edwin Hendrikse (Finance Director). De drie mannen zijn naast oprichters ook aandeelhouders van de 117 jaar oude start-up. De afgelopen jaren hebben zij hun sporen verdiend in de wereld van energy trading, financiën en innovatie. Onder meer bij Delta en Essent.De manier waarop men energie produceert, verandert snel. Dat geldt ook voor de manier waarop men energie levert en opslaat. Maar de manier waarop bedrijven energie inkopen en energieleveranciers energie verkopen, is volgens Michel Koornstra sinds de jaren ‘50 niet veranderd. “Door gebrek aan transparantie, onnodige complexiteit en chronische inefficiëntie, betalen Nederlandse bedrijven al decennialang oneerlijke gas- en elektraprijzen,” aldus Koornstra.Gulf Gas + Power gaat energie leveren zoals het zou moeten, niet zoals vandaag wordt gedaan. Denk daarbij aan verstopte marges, buitensporige opzegtermijnen, stilstaande centrales en verouderde IT-systemen. Volgens het management team zijn technologie, kennis en jarenlange ervaring key om de zakelijke markt te voorzien van eerlijke energieprijzen. Koornstra: “Ik vind dat we ons bij alles wat we doen, elke keer moeten afvragen ‘kan het niet makkelijker, kan het niet simpeler, kan het niet beter gesnapt of begrepen worden’.”Koornstra geeft aan dat zakelijke klanten recht hebben op directe toegang tot de energiemarkt. “Ondernemers zijn bij de drie grootste leveranciers een tabje op hun consumentenwebsite en krijgen niet de aandacht die ze verdienen.” Bij de nieuwe energieleverancier staat dan ook de GulfCore centraal: een digitaal verkoopplatform met vaste en flexibele gas- en elektriciteitsproducten. De producten zijn ontwikkeld met ondernemers en daardoor volledig afgestemd op hun behoeften. Zakelijke klanten krijgen directe en, als ze dat willen, realtime toegang tot de energiemarkt. Op 14 maart 2018 gaat het, door Canvas Heroes Amsterdam, ontwikkelde digitale verkoopplatform live. Hiermee is Nederland het eerste land ter wereld waar Gulf gas en elektriciteit verkoopt.Voor het online aanvragen van een offerte zijn bij Gulf Gas + Power alleen de eerste letters van een bedrijfsnaam nodig. Hierna worden de overige gegevens in de GulfCore automatisch opgehaald. Vervolgens krijgt men direct de prijzen te zien. Deze zijn gekoppeld aan de markt en hierdoor up-to-date. “Wij bieden altijd de best beschikbare prijzen en deze zijn scherper dan de prijzen van de grootste spelers in de markt,” aldus Koornstra. Het afsluiten van een zakelijk energiecontract duurt in totaal 3 minuut 14 seconden. Vanaf invullen bedrijfsnaam tot aan offerte/contract.

