LeoSat en Phasor sluiten strategische overeenkomst over baanbrekende verbinding voor bedrijfskritieke netwerken

Phasor, ontwikkelaar van toonaangevende, elektronisch gestuurde antennesystemen, heeft een baanbrekende overeenkomst gesloten met LeoSat, een exploitant van een constellatie van satellieten in een lage baan om de aarde (low earth orbit, LEO). De twee partijen zijn overeengekomen verschillende markten voor kritieke netwerken te bedienen met een infrastructureel systeem voor zeer hoge throughput en lage latency.

Phasor ontwikkelt in het kader van de samenwerking een elektronisch gestuurd antennesysteem in Ka-band voor niet-geosynchrone satellieten, die zijn uit te breiden voor vrijwel iedere gebruikstoepassing. De antennetechnologie voor LEO biedt bedrijven, overheden en andere grote partijen toegang tot een netwerk dat anderhalf keer zo snel is als glasvezel op aarde. Dit wordt gecombineerd met hoge throughput, goede beveiliging en zeer lage latency.

