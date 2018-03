Digitalisering stagneert; slechts 5 procent van commissarisen heeft digitale competenties, blijkt uit nieuw rapport Amrop

De internationale druk van digitale transformatie heeft niet de verwachte impact gehad op bedrijven, aangezien slechts 5 procent van de huidige commissarissen binnen niet-technologische organisaties over digitale competenties beschikt. Bovendien hebben niet-technologische organisaties de afgelopen 2 jaar weinig inzet getoond om hun digitale competenties te verbeteren, ondanks de centrale rol die digitale transformatie vervult bij het opbouwen van een meer concurrerende, efficiëntere en klant gerichte organisatie. Dit blijkt uit een nieuw, groot onderzoek van het internationale executive search bureau, Amrop.

Het rapport “Digitization on Boards: Are Boards Ready for Digital Disruption?” onderzoekt hoe beursgenoteerde bedrijven digitalisering aanpakken. Het is zorgwekkend dat hieruit blijkt dat de visie op digitalisering vaag blijft, en er nog veel vragen zijn rondom de rol van digitalisering.

