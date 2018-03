ERYTECH zendt webcast uit van presentatie op Annual Healthcare Confe..

ERYTECH zendt webcast uit van presentatie op Annual Healthcare Conference van Cowen and Company

ERYTECH Pharma (Euronext Paris: ERYP – Nasdaq: ERYP), een biofarmaceutisch bedrijf dat innovatieve behandelingen van zeldzame kankervormen ontwikkelt door de inkapseling van medicijnen in rode bloedcellen, heeft vandaag bekendgemaakt dat CEO Gil Beyen een presentatie verzorgt op de 38e Health Care Conference van Cowen and Company, dat op woensdag 14 maart 2018 plaatsvindt in The Marriott Copley Place in Boston.

