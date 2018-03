Wipro verkoopt onderdeel voor hosted datacenters aan Ensono voor 405 miloen dollar

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend internationaal bedrijf in technologisch consult en zakelijke dienstverlening, is definitief akkoord over de verkoop van zijn bedrijfsonderdeel voor hosted datacenters aan IT-dienstverlener Ensono voor 405 miljoen dollar. Wipro verzilvert zijn waarde door acht datacenters en meer dan 900 werknemers over te dragen aan Ensono. Met de overname vergroot Ensono zijn geografische afzetgebied en internationale servicecapaciteiten. Daarmee komt het bedrijf een stap dichter bij de verwezenlijking van zijn visie op hulp voor klanten die hybride IT willen inzetten voor mondiale transformaties van hun bedrijf.

