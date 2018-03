TimeXtender kondigt wereldwijde samenwerking met Tableau aan

AARHUS, Denemarken & BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)-- 20180315 --

TimeXtender, een erkend internationaal softwarebedrijf voor bedrijfsdata en analyses, is uitgeroepen tot een gecertificeerd partner van Tableau Software.

Tableau werft partners onder bedrijven die als toonaangevend worden gezien in data en analyse, maar tegelijkertijd goed passen bij de producten en systemen van Tableau. TimeXtender werd uitverkozen tot nieuwe partner omdat zijn Discovery Hub® naadloos aansluit op Tableau, wat klanten de kans geeft tijdig zakelijke beslissingen te nemen op basis van relevante data. Discovery Hub® is een innovatieve architectuur voor bedrijfsinformatie en analysemiddelen die nauw samenhangt met Tableau, dat de benodigde datavisualisatie levert.

