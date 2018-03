Delos Capital verwerft Sage Metals Limited

De New Yorkse participatiemaatschappij Delos Capital (Delos) verwerft Sage Metals Limited.

Sage is een toonaangevende fabrikant van specialistische metaalproducten voor elektra, nutsvoorzieningen, de industrie en afwatering in Noord-Amerika. Het bedrijf is dertig jaar geleden opgericht en gevestigd in de Indiase hoofdstad Delhi.

Delos kocht Sage van oprichters Vinod K. Agarwal en S.P. Agarwal. Gedurende de transactie ging de investeerder een samenwerking aan met een van de eigenaren, R. Krishan, en een nieuwe Amerikaanse directie. Delos vergaarde de financiële middelen voor de overname bij Olympus Capital Asia Credit en SSG Capital Management.

