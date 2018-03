Avanti Communications en Isotropic Systems ontwikkelt automatisch te installeren terminal om markten aan te boren in Verenigd Koninkrijk, Europa, Midden-Oosten en Afrika

LONDEN--(BUSINESS WIRE)-- 20180315 --

De toonaangevende satellietexploitant Avanti Communications Group plc (“Avanti”), die communicatieservices in Ka-band levert in het VK, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, is een samenwerking aangegaan met Isotropic Systems, provider van vernieuwende satellietontvangers. Samen ontwikkelen ze automatisch te installeren satellietontvangers die volledig elektronisch scannen.

Avanti geeft met de samenwerking aan erop te vertrouwen dat deze optische technologie nieuwe, werkbare markten creëert voor baanbrekende prijzen. Tegelijkertijd verbetert de technologie een reeks mobiele applicaties die serviceproviders op flexibele wijze kunnen leveren aan consumenten, de overheid en zakelijke klanten.

Isotropic Systems past de terminals aan volgens specifieke eisen van Avanti, met bijzondere aandacht aan probleemloze tracking met meerdere stralen, marktleidende bandbreedte en aanzienlijk lagere prijzen.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180315005763/nl/