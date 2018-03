Sensient Technologies voltooit overname kleurstoffenbedrijf van Glob..

Sensient Technologies voltooit overname kleurstoffenbedrijf van GlobeNatural

20180315

Sensient Technologies (NYSE: SXT) heeft de overname van het bedrijfsonderdeel voor natuurlijke kleurstoffen van GlobeNatural uit Lima succesvol afgerond. De nieuwe entiteit zal actief zijn onder de naam Sensient Natural Colors Peru S.A.C.

De komst van een grote natuurlijke grondstoffenproducent uit Peru levert Sensient Food Colors nieuwe productiemogelijkheden op voor karmijn en anatto, maar vergroot ook de productiecapaciteit voor anthocyanen.

