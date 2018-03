OCP kondigt presentatie jaar- en vierdekwartaalcijfers 2017 aan

OCP S.A., internationaal marktleider in kunstmest, presenteert donderdag 22 maart 2018 haar cijfers van het vierde kwartaal en volledige boekjaar van 2017. Het bedrijf stelt die informatie via OCP Intralinks beschikbaar aan obligatiehouders, institutionele beleggers, analisten en marktmakers om 10 a.m. EDT/ 2 p.m. Marokko/Londen.

De directie van OCP bespreekt de kwartaal- en jaarresultaten van 2017 donderdag 22 maart 2018 ook in een conference call. Die begint om 11 a.m. EDT/ 3 p.m. Marokko/Londen en is toegankelijk voor obligatiehouders, institutionele beleggers, analisten en marktmakers.

