CreativeDrive klaar om retailsector ingrijpend te veranderen door ov..

CreativeDrive klaar om retailsector ingrijpend te veranderen door overname van 3D-, AR/VR- en techbedrijf Decora

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- 20180316 --

CreativeDrive heeft met een gestructureerd overnamebod, dat mogelijk meer dan 100 miljoen dollar waard is, Decora overgenomen: een start-up in 3D-visualisatie met augmented reality. Dankzij een baanbrekend, gepatenteerd platform, een unieke digitaal productieproces en een internationaal netwerk van 3D-artiesten levert Decora voordelige productvisualisatie, augmented reality en meeslepende ervaringen op schaal.

Decora, dat in 2012 is Brazilië is opgericht, is een versnelde CGI-engine met een reeks vooraanstaande afnemers uit de retailsector. Het bedrijf stroomlijnt de creatie van driedimensionale productmodellen met artikelnummers, hyperrealistische CGI-scènes en een systeem dat marketeers de best schaalbare oplossing biedt.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180316005342/nl/