Rimini Street presenteert cijfers vierde kwartaal en boekjaar 2017

Rimini Street presenteert cijfers vierde kwartaal en volledig boekjaar 2017

Brutowinstmarge van het volledige boekjaar is 61 procent, vergeleken met 58 procent in 2016.

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)-- 20180317 --

Rimini Street, Inc. (Nasdaq:RMNI), de internationale provider van zakelijke softwareproducten en -services en toonaangevende externe verlener van ondersteunende diensten voor Oracle- en SAP-producten, heeft de cijfers gepresenteerd voor het vierde kwartaal en volledige boekjaar eindigend op 31 december 2017.

“Het vierde kwartaal brak in termen van omzet wederom records, en was voor Rimini Street het 48e opeenvolgende kwartaal waarin de omzet steeg”, zei Seth A. Ravin, medeoprichter en CEO van Rimini Street. “De internationale vraag naar onze ondersteunende producten en services blijft groeien, en ons huidige aanbod bestrijkt een markt waarin jaarlijks meer dan 30 miljard dollar wordt uitgegeven aan IT-dienstverlening.”

