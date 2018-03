Kreon + Belux - De kracht van de synergie

Tongeren, 20180314 --De strategische overname van het bekende Zwitserse verlichtingmerk belux (voorheen de Vitra Group) door de internationaal opererende Belgische verlichtingsfabrikant kreon vormt een ideale aanvulling van beider portfolio's. kreon en belux vullen elkaar aan – als uitbreiding van de architectonisch geïntegreerde lichtoplossingen van de "tools of light" van kreon biedt belux "lichtobjecten" van bekende ontwerpers en architecten zoals Frank O. Gehry. Hiermee is een assortiment verlichting ontstaan, waarmee architecten, lichtontwerpers en aannemers zowel kantoor-, winkel- en woonprojecten op het hoogste niveau kunnen plannen en realiseren.Ter gelegenheid van deze strategische alliantie, die voor het eerst in de volle omvang is te zien op een gezamenlijke stand op de light + building 2018, presenteren beide merken een nieuw uniform uiterlijk. Beide woordmerken zijn door de letterontwerper Fred Smeijers aangepast en in een nieuwe helderheid en digitaal geoptimaliseerde toepasbaarheid getransformeerd. Het nieuwe corporate design is nu te vinden op de websites www.kreon.com en www.belux.com . De nieuwe look is ook terug te vinden in de nieuwe catalogi van kreon en belux, die op light + building 2018 van 18 t/m 23 maart 2018 worden gepresenteerd.Het nieuwe hoofdkantoor in Opglabbeek, België, waarvan het ontwerp is gebaseerd op het streven naar maximale helderheid, is representatief voor deze attitude. Het is een creatief broeinest, servicecentrum, kantoor, atelier, showroom en ontmoetingsplaats. De productiehal sluit hier naadloos op aan. Het hoofdkwartier kan op aanvraag worden bezichtigd.kreon staat sinds de oprichting, in 1982, voor de hoogste architectonische helderheid en precisie. Eenheid in ontwerp, eenvoud in technologie, precisie in detail – zijn de drie onaantastbare principes van kreon. Elke product- en procesinnovatie heeft daarmee altijd een tot de essentie teruggebrachte verlichtingsoplossing tot doel.

