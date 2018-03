Obuv Rossii Group maakt jaarcijfers 2017 bekend

Obuv Rossii Group, met 560 winkels in 154 steden het op een na grootste schoenenconcern van Rusland, maakt de geauditeerde financiële cijfers bekend voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. De cijfers zijn in overeenstemming met de IFRS.

Hoofdpunten boekjaar 2017:

Omzet steeg met 8,4 procent op jaarbasis tot 10,801 miljard roebel.

Brutowinst daalde licht met 0,1 procent naar 5,853 miljard roebel.

EBITDA steeg met 7,8 procent op jaarbasis en bedroeg 2,737 miljard roebel.

De EBITDA-marge slonk met 0,2 procentpunt tot 25,3 procent.

Nettowinst steeg op jaarbasis met 10,8 procent op jaarbasis tot 1,310 miljard roebel.

Nettowinstmarge was 12,1 procent, tegen 11,9 procent in 2016.

De ratio tussen schulden en EBITDA daalde naar 1,7 x op 31 december 2017, vergelegen met 2,8 x op 31 december 2016.

