Digi Communications N.V.: Bekendmaking convocatiedatum voor aandeelh..

Digi Communications N.V.: Bekendmaking convocatiedatum voor aandeelhouders m.b.t. goedkeuring van de jaarcijfers over 2017

BUCHAREST, Romania--(BUSINESS WIRE)-- 20180319 --

Het bedrijf wil zijn investeerders en de markt laten weten dat de Raad van Bestuur op woensdag 21 maart 2018 samenkomt met de aandeelhouders voor het afkaarten een goedkeuren van het financiële jaarrapport over 2017. Op dezelfde dag zal het rapport, samen met meerdere andere documenten, openbaar worden gemaakt, voorzien van de bevindingen van het auditteam.

Zoals voorzien in de statuten worden de stukken op 2 mei 2018 door de aandeelhouders herzien. Om die reden willen we u erop wijzen dat de financiële agenda voor het lopende jaar op Digi’s website is te vinden: www.digi-communications.ro (Investor Relations Section).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180319005542/nl/