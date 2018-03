Sabio tilt klantervaring naar hoger niveau met overname Bright UK

Sabio, specialist in klantervaring, heeft bekendgemaakt dat het Bright UK Limited heeft overgenomen. Bright levert klantdata en analyseert deze. Daarnaast zorgt Bright voor consultancy en heeft het SaaS-oplossingen in huis die inzicht bieden voor klantencentra en een efficiëntere afwerking van data mogelijk maken. Het werk van Britght kenmerkt zich door een unieke combinatie van real-time analyse van klantenfeedback, benchmarking en medewerkersonderzoek.

De overname past in het pad dat Lyceum Capital heeft uitgestippeld voor Sabio en maakt onderdeel uit van een breder plan voor de uitbreiding van het productportfolio.

