USP Capital: Voormalig Samsung en Google managers lanceren ‘virtuele economie’ via AR/VR Assets-blockchain in samenwerking met Games Based binnen de Google Maps-API.

SEOUL, South Korea--(BUSINESS WIRE)-- 20180319 --

De interesse in AR/VR-technologieën is sterk toegenomen door de recente aankondiging van Google om de Maps-API open te stellen voor ontwikkelaars. Die kunnen hun toekomstige AR-games voortbouwen op de successen van Pokemon Go. Door technologie gaat naar verwachting een compleet nieuwe virtuele economie ontstaan waarin allerlei diensten en goederen door gebruikers gedeeld worden. Mossland loopt op dit gebied voorop. De AR-game is gebouwd op blockchain door een team van AR-experts die afkomstig zijn bij Google en Samsung. In januari haalde Mossland nog 5 miljoen Amerikaanse dollar op in nog geen 38 minuten. Enkele betrokkenen bij het project zijn Jason Han (Kakao Blockchain) en Jeffrey Lim (Google).

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180319005581/nl/