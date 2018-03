CONQUEST Group benoemt Philippe Taillardat tot directeur van bedrijf..

CONQUEST Group benoemt Philippe Taillardat tot directeur van bedrijfsonderdeel voor vermogensbeheer

Philippe Taillardat verrijkt CONQUEST meer dan 25 jaar aan ervaring in vermogensbeheer en investment banking, voornamelijk in kapitaalinvesteringen, financieel advies, aandelen- en schuldinvesteringen op gebied van internationale infrastructuur en duurzame energie.

Philippe was hiervoor medebestuurder van Infrastructure Investments Europe bij First State Investments. Eerder in zijn loopbaar vertolkte hij rollen als ervaren bankier en investeringsspecialist bij Amundi,Credit Agricole CIB, Credit Suisse, AXA en BNP Paribas.

