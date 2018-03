Wereldleiders komen naar CES Asia 2018: Alibaba A.I. Labs, BYTON, FA..

Wereldleiders komen naar CES Asia 2018: Alibaba A.I. Labs, BYTON, FAW Hongqi, Guangzhou Automobile Group, iQIYI, KIA, Leapmotor, LG Electronics, Mitsubishi Electric Automotive, Singulato, Skyworth and TCL

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)-- 20180319 --

The Consumer Technology Association (CTA) heeft een finke uitbreiding van het aanbod op CES Asia 2018 aangekondigd. Techgiganten als Alibaba A.I. Labs, BYTON, FAW Hongqi, Guangzhou Automobile Group, iQIYI, KIA, Leapmotor, LG Electronics, Mitsubishi Electric Automotive, Singulato, Skyworth en TCL maken hun opwachting en laten hun meeste recente innovaties zien die zijn bedoeld voor de Aziatische markt.

“Het techaanbod op CES Asia 2018 zal de wereld verbazen”, aldus John T. Kelley, senior-director international programs en showdirecteur van CES Asia. “ Van kunstmatige intelligentie, autotechnologie, contentontwikkeling- en verspreiding tot slimme steden komen aan bod in deze met innovatie gevulde show waarin de meest vooraanstaande bedrijven van de wereld en startups hun kunsten vertonen.”

