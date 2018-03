Intuit’s open platformstrategie verandert de manier waarop QuickBook..

Intuit’s open platformstrategie verandert de manier waarop QuickBooks Online Accountant-gebruikers hun klanten kunnen bedienen

Intuit (Nasdaq:INTU) bewijst wederom waarom de open platformaanpak een naadloze samenwerking tussen de verschillende oplossingen van het concern mogelijk maakt. Vanaf vandaag is het in QuickBooks Online Accountant (QBOA) voor professionals mogelijk om al het klantbeheer binnen QuickBooks te doen. Ook klanten zonder QuickBooks kunnen nu worden bediend. De nieuwe functionaliteit is per direct beschikbaar voor alle gebruikers in de Verenigde Staten, Canda, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Zuid-Afrika en Frankrijk. Voor accountants wordt het hiermee nog eenvoudiger en intuïtiever om klantinformatie te ordenen en te bekijken in een overzichtelijke omgeving.

