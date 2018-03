Chargebee investeert 18 miljoen dollar van Insight Venture Partners

Chargebee sluit een Series C-investering af voor 18 miljoen dollar van Insight Venture Partners

Chargebee, een SaaS oplossing voor abonnementsbeheer en terugkerende facturering, heeft 18 miljoen dollar aan groeikapitaal veiliggesteld, geleid door Insight Venture Partners, een bedrijf in New York. De Series C-investering zag ook dat voormalige investeerders Accel Partners en Tiger Global Management meehielpen bij de groei. Met deze ronde van financiering staat de totale investering op 24.7 miljoen dollar. Dit kapitaal wordt gebruikt voor de toegenomen investeringen in product R&D, sales, marketing en groei, om zo fors uit te breiden in nieuwe markten en segmenten.

