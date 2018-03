Robotisering verrijkt productieomgevingen

Utrecht, 20180314 --Rolan Robotics is een onafhankelijk leverancier van lasrobots, snijrobots en handling robots. Het leveringsprogramma bestaat o.a. uit lasrobots van het merk OTC en handling robots van de merken OTC, Stäubli en Fanuc. OTC Daihen komt met een nieuwe generatie OTC-robotarmen op de markt, waarbij de payload standaard met 2 kg wordt verhoogd. Door het gebruik van o.a. sensortechniek op de lastoorts, komt er vanuit de markt steeds meer vraag naar robots die capabel zijn om hogere hanteergewichten te verwerken. Paul Barendse, Hoofd verkoop bij Rolan is blij met deze ontwikkeling. Wanneer er offline geprogrammeerd wordt, is het namelijk noodzakelijk om de variatie tussen de ideale virtuele robotwereld en de werkelijke wereld te detecteren door middel van senortechniek. Tolerantie op de monodelen van het product, de opspanning van de onderdelen in mal, maar ook statische doorbuiging zijn hierbij de belangrijkste reden van maatafwijkingen. Daarnaast willen ze bijvoorbeeld ook dat de robot met een grijpertje een onderdeeltje oppakt en dit vervolgens in een daarvoor bestemde mal plaatst.”Tijdens de beurs in Utrecht toont de leverancier uit Zwaag onder andere de nieuwe FD-B6 robot met 6 kg hanteergewicht.Rolan Robotics heeft dit jaar twee nieuwe Cobots toegevoegd aan haar productassortiment. Het instapmodel, de Aubo-cobot is geschikt voor simpele handlingtoepassingen. Zijn grote broer, de Techman-robot, is daarentegen standaard uitgerust met geavanceerde cameratechniek. Deze robot vindt zijn eigen weg als hij bijvoorbeeld een onderdeel uit een bak moet oppakken.Dat Rolan Robotics dankzij haar grote assortiment robots voor de metaalsecor in staat is om voor elk metaalverwerkend bedrijf iets te bieden, wordt ‘life’ getoond door een Fanuc handling robot met een hanteergewicht van 700 kg. Deze ‘zware jongen’ presenteert de bezoekers van de TechniShow verschillende mogelijkheden in robotica. Wat dit precies inhoud, is van 20 t/m 23 maart te zien in Jaarbeurs Utrecht, Hal10, stand C010.Rolan Robotics heeft meer dan 900 las-, snij- en handling robots in bedrijf gesteld binnen de fabrieksmuren van producerend Nederland. Naast ontwikkeling, levering en implementatie, worden de verkochte robotsystemen in het veld op optimale wijze onderhouden.Samen werken aan een gerobotiseerd productieproces of heeft dit bericht op een andere wijze uw aandacht gewekt? Neem dan contact op met Paul Barendse. Rolan Robotics B.V., De Corantijn 6, 1689 AP Zwaag Tel: +31 (0)229 248 484. E-mail: info@rolan-robotics.com

