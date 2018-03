CNC-Consult gelooft in SMART-industry

Utrecht, 20180315 --Veel bedrijven behalen tot op heden middelmatige of slechte resultaten door goede mensen met slechte processen te laten werken. De praktijk leert ons, dat het niet de sterkste of intelligentste zijn die overleven, maar juist degene die zich het snelst kunnen aanpassen aan de veranderde omgeving.De eisen die vandaag de dag worden gesteld aan de maakindustrie, vereisen een hoge mate van flexibiliteit. Veel bedrijven kunnen hun netto operationeel resultaat aanzienlijk verhogen. Niet door te investeren in extra machines, maar door te investeren in slimme processen. “Bij 80% van de bedrijven kan de doorlooptijd met meer dan 50% worden gereduceerd”, aldus Maarten van Teeffelen. “Onnodig lange processen worden veroorzaakt, doordat halffabricaten of producten simpelweg té lang liggen te wachten op een volgende bewerking.”Tijdens de TechniShow grijpt CNC-Consult terug op de oorsprong Industrie 1.0. Op de beursstand staat een ruim 100-jaar oude stoomspuit, waarmee de brandweer vroeger uitrukte. Deze stoomspuit werd voortgetrokken door paarden, die ook werden ingezet voor de aanvoer van steenkool. Helaas constateren de medewerkers van CNC-Consult, dat veel productiebedrijven in de praktijk nog altijd brandjes aan het blussen zijn als het gaat om capaciteitsproblemen. Bij veel organisaties is er teveel papierwerk, teveel onderhanden werk en te weinig samenhang in het proces.De bezettingsgraad kan aanzienlijk worden verbeterd, de data-invoertijd kan worden verkort en de doorlooptijden van het work-in-progress kunnen worden gereduceerd. Kortom: door SMART-industry te omarmen is er veel winst te behalen. CNC noemt het De Smart Way om meer inzicht te krijgen in een compleet productieproces. Als voorvechter van Industrie 4.0 biedt het bedrijf uit ’s-Hertogenbosch ondernemers, d.m.v. periodieke seminars, handreikingen en brengt het traditionele productieomgevingen graag op stoom.CNC-Consult is sinds 1995 actief binnen de maakindustrie in de Benelux. Zij helpt organisaties hun productieproces te optimaliseren. Een hecht team aan ervaren medewerkers heeft haar sporen verdiend in de praktijk. CNC beschikt over kennis en expertise van CAD/CAM, gereedschapsbeheer, Productie Data Management (PDM), Planning, MES en CAI (CAM-software voor meetmachines). Ondernemers hun netto operationeel resultaat willen verdubbelen doen er verstandig aan de TechniShow 2018 te bezoeken. CNC-Consult staat op stand 11.B018.Samen op weg naar SMART-Industrie 4.0 of heeft dit artikel op een andere wijze uw interesse gewekt? Neem dan contact op met Maarten van Teeffelen. CNC-Consult & Automation BV, Titaniumlaan 86, 5221 CK ’s-Hertogenbosch. Tel: +31 (0)73 64 801 66; E-mail: info@cncconsult.nl

Rudy Breddels

Noot voor redacties