Signalhorn kiest voor LeoSat voor aanleg nieuw datanetwerk

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)-- 20180320 --

LeoSat Enterprises, dat een nieuwe satellietnetwerk bestaande uit 108 lage-baan-satellieten lanceert, heeft een overeenkomst gesloten met Signalhorn, een toonaangevende leverancier van hybride netwerkoplossingen voor commerciële partijen en overheden van over de hele wereld.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180320005948/nl/

LeoSat Data Network Constellation (Graphic: Business Wire)

De groeiende vraag naar Big Data en cybersecurity, door het bedrijfsleven en overheden, vraagt om een infrastructuur die snel, veilig en betrouwbaar is. Het nieuwe satellietnetwerk van LeoSat biedt een lagere verbindingsvertraging en sterkere end-to-end beveiliging vergeleken met traditionele satellieten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180320005948/nl/