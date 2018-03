Accudyne Industries kiest voor LTI als infrastructuur- en beveiligin..

Accudyne Industries kiest voor LTI als infrastructuur- en beveiligingspartner

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)-- 20180320 --

Larsen & Toubro Infotech Ltd. (NSE: LTI, BSE: 540005), een wereldspeler op het gebied van technologieconsultancy en digitale oplossingen, is door Accudyne Industries, LLC (Accudyne Industries) gekozen als transformatiepartner voor de levering van IT-infrastructuur en beveiligingsservices. Accudyne Industries is een toonaangevende leverancier van precisie-ontwikkelde en technologisch geavanceerde luchtdoorstromingssystemen en industriële compressors.

Accudyne’s vakgebieden beslaan complexe, grootschalige installaties binnen de olie en gas-, energie-, petrochemische-, chemische-, industriële-, bouwtechnische-, mijnbouw- en waterwinningindustrie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180320006248/nl/